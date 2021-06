France-Suisse: grosses tensions entre la mère d’Adrien Rabiot et le clan Mbappé-Pogba à la fin de la rencontre

Véronique Rabiot n’aurait pas été tendre avec Paul Pogba et Kylian Mbappé dans les tribunes.

Ce mardi, les Bleus se sont fait surprendre par les Suisses aux tirs au but. Un résultat qui a créé un véritable séisme sur la planète football. Ce mardi, certaines langues commencent à se délier à propos des coulisses de la rencontre. Selon RMC Sport, les esprits se sont échauffés dans le stade. Notamment entre la maman d’Adrien Rabiot et la famille de Paul Pogba. «D’autres familles ont assisté à la scène. Elles ont été choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de cet esclandre, dès la fin du match», explique-t-il.

Très présente dans la vie du joueur de la Juventus, elle aurait notamment invectivé la famille de la Pioche après sa perte de balle sur le troisième but. «Les familles des deux joueurs ont continué l’échange virulent qu’ils ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes», précisent nos confrères français.

Ensuite, Véronique Rabiot, qui est aussi l’agent de son fils, a attaqué Kylian Mbappé après la séance de tirs au but. Elle aurait ainsi demandé au père de l’attaquant du PSG s’il pouvait recadrer son fils afin qu’il devienne moins arrogant. «Un échange houleux a eu lieu entre la maman d’Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du PSG», ajoute le média.