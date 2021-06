Projet de nouveau stade pour la RAAL: oui, mais…

Le collège communal louviérois a fait part de son avis sur le projet de stade déposé par la RAAL. S’il se dit enthousiaste, il y aura quelques négociations à mener pour satisfaire tout le monde et aboutir.

Le 15 mars dernier, la Ville de La Louvière lançait un appel à projet pour l’aménagement d’une plaine sportive multidisciplinaire sur le site du Tivoli, à côté du stade actuel. Le terrain serait cédé sous forme de bail emphytéotique, au candidat remportant l’appel à projet.

Seul un candidat a rentré un dossier: la RAAL qui ambitionne d’y construire un stade mixte football et rugby, de près de 9 000 places, qui deviendrait sa nouvelle enceinte. 5 semaines après le dépôt du dossier, le collège communal louviérois a analysé le dossier et fait part de sa position.

Un collège «très enthousiaste» vis-à-vis d’un projet «innovant, à hauteur des ambitions de la Ville pour son développement dans les prochaines décennies», estime le bourgmestre Jacques Gobert, qui affirme que son équipe «veut s’engager à leurs côtés.»

Des obstacles à lever

Mais pas à n’importe quel prix et, en l’état, le dossier remis par la RAAL ne passe pas la rampe. «Plusieurs obstacles juridiques et techniques sont apparus. Ce sont des éléments importants qui portent par exemple sur la recevabilité même de l’offre. Ou encore sur certaines conditions souhaitées par la RAAL mais auxquelles la Ville ne peut pas s’engager juridiquement.»

Comme la demande de prise en charge de travaux d’aménagements aux abords du stade. «Ce sont 4 millions€ qui sont sollicités auprès de la Ville, ce qui pour nous n’est pas à l’ordre du jour.»

La RAAL demande aussi que le calendrier de ces travaux d’aménagement coïncide avec le sien. Impossible à garantir: «il faut savoir que la temporalité entre le secteur public et privé n’est pas la même. Nous, nous devons passer par des procédures de marché public, etc.», ce qui allonge les délais.

Autre souci: «on nous demande de garantir l’obtention d’un permis sans conditions ou charges d’urbanisme. Mais nous sommes dans l’incapacité de le faire: nous ne remettons qu’un avis et nous ne pouvons pas nous engager pour autrui, en l’occurrence le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne qui délivre le permis.»

Un fonctionnaire délégué qui a eu son lot de remarques sur le projet, ressort-il d’une réunion entre les trois parties. Bref, le projet devra être remanié pour rentrer tant dans les grâces de l’administration wallonne que communale.

Trouver des solutions pour aboutir

«Dans l’état actuel des choses, l’offre n’est pas équilibrée. Mais nous voulons trouver des solutions pour aboutir.» La Ville invite donc Salvatore Curaba et la RAAL à «travailler main dans la main pour mettre en œuvre un cadre juridique et technique sûr.» Et se donne une centaine de jours, le délai durant lequel l’offre de la RAAL reste valable, pour aboutir.

Le président de la RAAL Salvatore Curaba et son directeur Toni Turi ont réagi via un communiqué du club et indiquent avoir «hâte de nous mettre ensemble autour de la table pour avancer sur ce dossier.»