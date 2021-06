Les Communes ont-elles les épaules assez larges pour la relance?

Les craintes, les espoirs et les priorités des Communes

Dans quoi les Communes vont-elles investir dans le cadre de la relance? Quelles sont les perceptions, les attentes des pouvoirs locaux? Belfius a fait un sondage auprès des gestionnaires communaux. Ce qu’on en retient.

1. Les menaces

Les autorités communales considèrent que la baisse du rendement de l’IPP comme l’enjeu financier le plus important pour l’avenir: 52% des répondants wallons et bruxellois redoutent un impact important. Et 62% des sondés pensent que l’augmentation de l’aide sociale aura un effet majeur sur leurs finances, alors que l’impact sur les Communes est finalement assez modéré. Sans doute les pouvoirs locaux anticipent-ils déjà la fin du droit passerelle, du chômage économique, etc. Les gestionnaires locaux guettent par ailleurs l’augmentation du prix des matières premières: près de 50% d’entre eux pensent que les risques sont majeurs pour la relance. Enfin, 97% des sondés considèrent que l’impact de la crise sera durable.

2. Les espoirs

Pour les Communes, la mesure la plus utile pour soutenir les finances locales reste une réduction de la charge des pensions du personnel statutaire (voir le tableau ci-dessus). «Indépendamment de la crise, c’est l’enjeu financier N°1 pour elles. D’autant que la charge pension du personnel statutaire va évoluer de façon plus significative que l’évolution du solde suite à la crise sanitaire », note Belfius. Qui a annoncé il y a quelques jours avec Ethias qu’ils ne s’occuperaient plus des pensions complémentaires des agents contractuels communaux. « Les taux d’intérêt historiquement bas créent un déséquilibre pour les assurances pension», justifie-t-on chez Belfius. « Il fallait décider maintenant, puisqu’on arrive à un terme de 6 ans. On dénonce ce contrat-ci pour l’avenir. Et on cherche des alternatives.»

3. Les priorités 2021-2025

À court terme, la relance sous l’angle communal passera prioritairement par un soutien aux commerces et à l’horeca. À moyen terme, les Communes annoncent qu’elles vont se concentrer sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et la mobilité douce.