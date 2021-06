VIDÉO | La plus grande expérience de réalité étendue au monde

Un tigre qui rugit et poursuit un cerf, une libellule qui vole à travers des chutes d’eau, des otaries, ours blancs et même des baleines dans leur environnement naturel, toutes ces scènes se déroulent au Parc Zoologique d’Amnéville, grâce à la technologie de la Réalité Étendue.

À partir du 30 juin le Parc Zoologique d’Amnéville va accueillir une nouvelle attraction, en exclusivité mondiale, dans sa salle de spectacle de 2000 places: la plus grande présentation d’animaux jamais conçue en Réalité Étendue (XR Extended Reality), une combinaison de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée.

Grâce à un écran holographique de 300 m2, un canevas de projection 3D de 400 m2, 250 000 lumens de lumière et 16 000 Watts de son, le public sera plongé dans un Environnement Virtuel Hautement Immersif (EVHI) qui lui donnera l’impression qu’il peut littéralement toucher les animaux.

Cette présentation d’hologrammes l’emmènera d’abord pour un voyage dans l’espace, avant de plonger dans trois biozones de la planète bleue pour découvrir les tigres, ours blancs, requins, baleines et autres animaux dans leur environnement naturel.

Proposé au public dès le 30 juin, le show d’hologramme sera accessible au prix de 5 euros pour adultes et 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans.