Le règlement trop vite oublié durant le Covid s’affiche en ville, à Tournai

Si vous vous promenez du côté des quais, vous remarquerez sans aucun doute ces pancartes rappelant certaines règles élémentaires, mais pas pour tous..

Impossible de les louper.

Certaines d’entre elles sont solidement colsonnées aux barrières de protection qui bordent l’Escaut. On veut bien évidemment parler de ces pancartes plastifiées portant les logos de la police du Tournaisis et de la Ville, rappelant qu’il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique.

Tout en indiquant le montant de l’amende qui, pour le contrevenant peut tout de même atteindre la coquette somme de 350€.

On pourrait croire que l’installation de ces affiches a été motivée par le championnat de foot en cours et les débordements qu’il est susceptible d’engendrer chez quelques supporters de nos Diables. Certains étant susceptibles de boire pour saluer une victoire et d’autres pour éponger une défaite…

Comme nous l’expliquait Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, c’est plutôt le Covid, ou plus exactement certains comportements observés durant les périodes de confinement qui justifient ces rappels.

«Certains vont se ravitailler dans les petits magasins et les magasins de nuit, puis viennent boire sur les marches, le long des quais, précise le bourgmestre. Un jour, j’en ai vu qui s’étaient installés directement avec leurs bacs de bières…»

De quoi motiver ces rappels à l’ordre qui semblent relativement efficaces.

Cette campagne d’affichage, pas très esthétique il est vrai, sera limitée dans le temps.

La campagne, mais pas les pv…