«Triste et déçu», Karim Benzema compte «revenir encore plus fort»

De retour en équipe de France pour l’Euro après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema s’est dit «triste et déçu» après l’élimination des Bleus, lundi, en huitièmes de finale de l’Euro des œuvres de la Suisse (3-3 après prolongations, 4-5 aux tirs au but).

«Triste et déçu suite à l’issue du match», a écrit Benzema sur les réseaux sociaux mardi. «J’aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort.»

Absent de l’équipe de France pendant plus de cinq à la suite de l’affaire de chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena, Benzema, 33 ans, avait été rappelé par Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, juste avant l’Euro. Durant le tournoi, il a inscrit quatre buts, réalisant des doublés contre le Portugal en phase de groupes et la Suisse en huitièmes de finale.