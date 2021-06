Arrêt de travail au magasin Carrefour à Herstal

Le personnel du magasin Carrefour de Herstal a observé un arrêt de travail durant une heure ce mardi, de 10h 11h, à la suite d’un appel du syndicat chrétien CNE et d’une assemblée générale du personnel qui s’est tenue tôt ce matin.

Le syndicat dénonce un nouveau plan annoncé par la direction pour septembre 2021, sans évaluation du précédent depuis la restructuration de 2018 et sans dialogue social.

«Ce qui est sur la table est inacceptable», commente le délégué CNE de la région liégeoise, Pascal Drescig. Suite à la pandémie, Carrefour avait accepté d’accorder une augmentation des chèques-repas mais la convention, qui prend fin ce mois de juin, ne sera pas renouvelée, poursuit le délégué. «Ce qui entraîne une perte financière de 70 euros. Nous travaillons avec des personnes aux statuts précaires qui parfois gagnent très mal leur vie, pour elles, c’est un panier de courses», poursuit le délégué.

A cela s’ajoute une polyvalence plus importante. Il sera ainsi demandé aux assistants de reprendre des tâches managériales en échange d’une petite compensation financière et d’accepter de se rendre dans d’autres magasins situés dans un rayon de 30 kilomètres, choses qu’on ne leur demandait pas auparavant. «Et la direction ne parle plus de polyvalence mais bien ‘d’entraide’ alors que nous faisons déjà des efforts depuis un an et demi», ajoute Pascal Drescig.

Autre nouveauté: le recours à plus d’étudiants. «La direction veut 7% d’étudiants alors que c’était 3% auparavant. A ces 7% d’étudiants, vous ajoutez 15% de CDD plus les contrats en alternance et vous avez un quart du personnel en contrat précaire», conclut le délégué. Une action similaire avait eu lieu la semaine passée au magasin Carrefour de Fléron.