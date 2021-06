Petite Maman, Présidents, Minari, etc.: toutes les sorties cinéma du mercredi 30 juin

Un séjour en enfance, deux présidents sinon rien et un peu d’horticulture: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

Petite Maman

Drame de Céline Sciamma. Avec Joséphine Sanz et Gabrielle Sanz. Durée: 1 h 12.

Ce que ça raconte

Alors qu’elle aide sa maman à vider la maison de son enfance, Nelly, huit ans, rencontre une petite fille qui lui ressemble étrangement.

Ce qu’on en pense

Céline Sciamma signe un film très personnel sur la transmission, le deuil et les liens parents-enfants. D’une subtile douceur.

La critique complète

Présidents

Comédie d’Anne Fontaine. Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier et Pascale Arbillot. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Quand l’extrême droite monte dans les sondages électoraux, Nicolas, ex-Président de la République, décide de sauver la France du péril fasciste. Il propose une alliance à un autre ex-Président: François, qui vit une retraite tranquille dans un village de Corrèze…

Ce qu’on en pense

Jolie surprise que cette comédie aux dialogues ciselés, qui prêche le faux pour sonner vrai. Dujardin et Gadebois s’en donnent à cœur joie, mais les seconds rôles (Tillier-Arbillot) y sont pour quelque chose aussi.

La critique complète

La fine fleur

Comédie de Pierre Pinaud. Avec Catherine Frot, Melan Omerta et Fatsah Bouyahmed. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Une créatrice de roses sur la paille accepte d’engager des intérimaires qui n’y connaissent que dalle en horticulture.

Ce qu’on en pense

La découverte d’un métier méconnu permet de faire oublier le côté trop conventionnel de la sempiternelle rencontre de deux mondes opposés.

La critique complète

Minari

Comédie dramatique de Lee Isaac Chung. Avec Steven Yeun et Ye-Ri Han. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Dans l’Arkansas, une famille d’Américains d’origine coréenne tente de monter sa ferme et de s’acclimater à sa nouvelle vie.

Ce qu’on en pense

Cette chronique familiale sur le déracinement baigne dans une agréable douceur ouatée. Joli, joli.

La critique complète

The Dissident

Documentaire de Bryan Fogel. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi entre dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, pour ne plus jamais en ressortir.

Ce qu’on en pense

Ce documentaire dévoile les techniques effrayantes de la famille royale saoudienne pour se débarrasser des gêneurs. Une édifiante enquête.

La critique complète

Wrong Turn

Film d’épouvante de Mike P. Nelson. Avec Charlotte Vega, Adain Bradley et Bill Sage. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Une bande d’amis part en randonnée dans les Appalaches et tombe sur une communauté de gens (très) hostiles.

Ce qu’on en pense

Ce énième film d’épouvante où les protagonistes font tous les mauvais choix accumule des scènes horrifiques aussi lamentables que ridicules. Fuyez!

La critique complète

Le sens de la famille

Comédie de Jean-Patrick Benes. Avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Un matin, chaque membre de la famille Morel se réveille dans le corps d’un autre sans comprendre d’où vient cette sorcellerie.

Ce qu’on en pense

L’affaire aurait pu très mal tourner mais finalement cette petite farce est plutôt amusante dans son genre.

Sœurs

Drame de Yamina Benguigui. Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Trois sœurs franco-algériennes retournent et défrichent leur passé pour en finir avec les secrets enfouis.

Ce qu’on en pense

Le bazar part dans tous les sens, pour ne finir par laisser qu’un agacement profond. C’est ce qui s’appelle manquer sa cible.