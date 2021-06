PHOTOS| Défaite de la France: les mèmes les plus sympas

On connaît la chanson «le malheur des uns fait le bonheur des autres». Et hier soir après la défaite de la France, la twittosphère s’en est donnée à cœur joie pour chambrer la France.

«Je t’aime, moi non plus» C’est un peu comme cela que l’on pourrait résumer la relation entre la France et la Belgique parfois. Ce subtil mélange d’amour -haine qui nous lie et nous délie à outrance.

LIRE AUSSI| VIDÉO | Une TV française dézingue Meunier et les Diables : « Qu’ils rentrent chez eux manger des frites »

Entre «les petits belges» et «le chauvinisme à la française», on se rend bien toute notre affection. Enfin bref, hier soir, il ne faut pas se mentir de nombreuses personnes se sont réjouies de la victoire de la Suisse tout simplement parce qu’ils avaient éjecter les Français de la course.

LIRE AUSSI| France-Suisse: Mbappé à la moulinette sur les réseaux

Les amateurs de mèmes (petit détournement comique sur le net) se sont montrés très créatifs. Allez zou petit tour du propriétaire.

LIRE AUSSI| Des larmes à l’extase: un supporter suisse fait le buzz lors de la victoire face à la France

La France qui sont éliminé de l’Euro. La Belgique actuellement : #FRASUI pic.twitter.com/gZHoXrlRdp — Drôle de Mentalité🇲🇦 (@SportBack932) June 28, 2021

On aurait tous voulu savoir qui aurait gagné le duel France Belgique en demie finale de l’euro mais… pic.twitter.com/iO3jfapsNA — RS7🇲🇦 (@redassi_) June 28, 2021