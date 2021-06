Quand le conflit de voisinage se règle à la tronçonneuse

C’est une histoire banale de confit de voisinage. Mais cette dernière a été réglée à coup de tronçonneuse à cause des déjections des pigeons.

Qu’y a-t-il de plus banale qu’une dispute de voisinage? Un chien bruyant, des mauvaises herbes sur un trottoir… Si personne ne met de l’eau dans son vin, la situation peut vite tourner à la catastrophe.

Et c’est ce qui est arrivé à Sheffield, petite bourgade du Royaume-Uni. Des voisins qui se connaissent depuis près de 30 ans, se sont déclaré la guerre à cause des déjections de pigeons. La raison? Un arbre situé entre les deux maisons. Les volatiles y sont présents en masse et s’oublient régulièrement sur le trottoir des voisins.

Si le premier s’en moque royalement, ce n’est pas du goût du second qui a décidé de prendre des mesures. Mais comme l’arbre se situe sur les deux terrains, il fallait bien s’accorder . Dans un premier temps, les deux ont tenté de trouver une solution «à l’amiable». Mais il était hors de question pour le premier voisin d’enlever l’arbre. Il décide alors de prendre contact avec un arboriculteur pour envisager la pose d’un filet afin que d’empêcher les oiseaux de nicher.

Sauf que pour le second voisin, cela avait assez duré et il fallait prendre une mesure radicale. Il décide de sonner à son tour à un autre arboriculteur afin de régler le sort de l’arbre à sa manière… du moins en partie.

BBC Résultat: le pauvre arbre a été taillé dans le sens de la hauteur… en deux.

«Vous pouvez imaginer que quand il a fait cela, nous étions en colère», a déclaré le premier voisin à la BBC. «Évidemment, après quelques jours, nous nous sommes un peu calmés.»

Depuis l’arbre est devenu une véritable attraction touristique dans le village. Certaines personnes font le déplacement juste pour le voir. En attendant, ne réglez pas vos conflits de cette manière car cette opération peut être fatale à l’arbre.

A bon entendeur, peace and love your neighbors.