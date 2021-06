«Il faut qu’on bavarde avec Deschamps», indique le président de la Fédération française

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), compte voir le sélectionneur national Didier Deschamps «la semaine prochaine ou celle d’après pour discuter».

Le Graët l’a déclaré mardi, au lendemain de l’élimination surprise des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro de football des œuvres de la Suisse (3-3 après le temps règlementaire, 4-5 aux tirs au but).

«J’avais fixé comme objectif le dernier carré», a déclaré Le Graët en marge de l’élection Comité national olympique et sportif français, selon les propos rapportés par L’Equipe. «On aurait dû passer ce tour-là. Quand on mène 3-1 à dix minutes de la fin, c’est quand même dommage. Donc, l’objectif n’est pas atteint, mais il y en a eu tellement d’autres d’atteints... Il faut toujours faire la part des choses.»

Le Graët indique qu’il n’a pas encore eu de contact avec Deschamps. «On aura un rendez-vous téléphonique quand il sera à Paris et on se verra la semaine prochaine ou celle d’après pour discuter.»

Champion du monde en 2018, Deschamps possède un contrat jusqu’au Mondial 2022. Mais l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro fait naitre des questions quant à l’avenir de l’ancien capitaine des Bleus.

«Pour continuer une mission, il faut être tous les deux sur la même longueur d’onde. Pour l’instant, comme je ne l’ai pas vu, je n’en sais rien. Avec Didier, Il faut que l’on passe une bonne journée ensemble, que l’on bavarde et à la fin de la journée, on aura une décision. J’ai appris que, dans la vie, il ne fallait jamais prendre de décision à chaud. On va parler de ce qui s’est passé. L’organisation était correcte, sauf si des choses m’ont échappé. Cette élimination est un peu embêtante dans la situation économique de la Fédération. On espérait aller un peu plus loin, vous vous en doutez bien. Mais on était bien contents quand il gagnait tout.»