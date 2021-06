La Ville de Bruxelles a inauguré de nouveaux emplacements pour caravanes à Haren

La Ville de Bruxelles a inauguré mardi en fin de matinée, rue de la Grenouillette à Haren, 22 emplacements résidentiels à destination des forains et de leurs familles et 6 autres pour charrois, en présence du bourgmestre Philippe Close et du président du CPAS de la Ville de Bruxelles Khalid Zian.

Ces emplacements jouxtent un site accueillant déjà, depuis 2012, 24 emplacements dans la même rue. «Le CPAS de la Ville de Bruxelles mène depuis de nombreuses années une politique de création de logements, dans l’objectif de renforcer l’accès des publics modestes à un logement décent», a fait valoir Khalid Zian. «Notre plan 850 logements prend en compte les spécificités de tous les publics et la diversité des modes de vie qui enrichissent notre collectivité».

Chaque emplacement est équipé de raccordements individuels à l’eau, au réseau d’électricité, à l’égout et à internet. Les prix s’élèvent à 142,50 euros pour les emplacements de caravanes et 72,50 euros pour ceux destinés aux charrois.

Les premiers locataires pourront emménager vers la fin de l’été, une fois les derniers travaux finalisés. Des bornes électriques doivent en effet encore être installées. Le coût du chantier avoisine les 555.000 euros.

«Nos institutions locales reconnaissent et agissent concrètement pour rencontrer un besoin identifié, concret, légitime d’une partie de nos concitoyens, tout en leur permettant de trouver un point d’ancrage cohérent avec leur mode de vie» a ajouté le président du CPAS bruxellois.