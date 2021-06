Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone lundi soir à Schaerbeek

Quatre personnes ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, lundi soir, à Schaerbeek, selon les pompiers de Bruxelles.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger. La cause de l’intoxication était un brûleur à gaz défectueux, combiné à un manque de ventilation. «Si cela s’était produit en hiver, ça aurait pu très mal se terminer», a relevé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.

Les pompiers ont été appelés lundi soir vers 23h00 Grand Rue au Bois à Schaerbeek par des habitants d’une maison qui avaient senti une odeur de gaz. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, leur détecteur de CO [monoxyde de carbone] s’est immédiatement déclenché.

«Il y avait du CO dans tout l’immeuble, de l’appartement du sous-sol à l’appartement du deuxième étage», a déclaré Walter Derieuw. «C’était une concentration de 1000 ppm, soit 0,1%, ce qui est mortel si vous y êtes exposé pendant plusieurs heures».

Les résidents de l’appartement du sous-sol, une mère et sa fille, et les résidents du deuxième étage, également une mère et sa fille, ont été transportés à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. Par ailleurs, l’alimentation en gaz du bâtiment a été coupée.

«La cause de l’intoxication était un brûleur à gaz défectueux, combiné à un manque de ventilation et d’apport d’air frais. Par exemple, il n’y avait qu’un seul point de ventilation au sous-sol», a expliqué le porte-parole des pompiers. «Nous soulignons encore une fois l’importance de faire installer un appareil de chauffe conforme par un technicien agréé, de faire les entretiens régulièrement et les contrôles obligatoires. Il est aussi primordial de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation des pièces et un apport régulier d’air frais».