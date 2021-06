Horeca, gaz naturel, pain: l’inflation continue sa progression en juin

Les principales hausses de prix ont concerné le gaz naturel, l’électricité, les restaurants et les cafés, les carburants, le pain et les céréales ainsi que les boissons non alcoolisées. Gina Sanders - stock.adobe.com

L’inflation a poursuivi sa progression en juin, passant de 1,46% à 1,63%, indique mardi Statbel.

Ce mois-ci, les principales hausses de prix ont concerné le gaz naturel, l’électricité, les restaurants et les cafés, les carburants, le pain et les céréales ainsi que les boissons non alcoolisées.

Les boissons alcoolisées, le poisson et les fruits de mer, les fleurs et plantes ainsi que les légumes ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

L’inflation sur la base de l’indice santé augmente elle aussi, de 0,81% à 1,14%.

L’inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées reste négative et s’élève actuellement à -1,23% (contre -1,40% en mai).

En juin, l’indice santé a augmenté de 0,32 point pour s’établir à 111,31 points, contre 110,99 points en mai. L’indice santé lissé s’établissait, quant à lui, à 108,73 points en juin. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 109,34 points et n’est donc pas dépassé.

Enfin, la première estimation de l’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (estimation rapide de l’IPCH) pour la Belgique est de 2,6% pour le mois de juin 2021.