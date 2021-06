Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, fait un appel à Caroline Désir

Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, était l’invité de Maxime Binet ce matin dans l’émission «Il faut qu’on parle».

À quelques jours des vacances et alors que les résultats du CEB sont déjà tombés, Joseph Thonon, sont revenus sur cette année chahutée. Le président de la CGSP-Enseignement, en appelle d’ailleurs à la compréhension des enseignants alors que les résultats vont tomber.

«Nous espérons qu’il y aura une certaine compréhension des équipes éducatives par rapport aux difficultés qu’ont rencontrées les élèves cette année.» Joseph Thonon s’est d’ailleurs montré sceptique sur l’efficacité du redoublement. «Le redoublement peut être utile mais il l’est rarement. Une seconde session est-ce vraiment porteur pour un rhétoricien peut-être… mais pas pour tous.»

Interrogé sur des éventuelles inégalités entre les établissements, vu que certaines écoles organisaient des examens et d’autres pas, Joseph Thonon a insisté sur le rôle des équipes éducatives.

«Si l’équipe éducative a évalué correctement durant toute l’année et bien elle peut donner une décision de poursuite dans l’année supérieure ou de redoublement. Par contre, si l’équipe n’a pas fait ce travail alors effectivement un examen de fin d’année peut être utile. Je pense que les deux approches sont valables. L’essentiel est d’évaluer cela correctement et de tenir compte des difficultés»

Un appel à Caroline Désir pour la rentrée prochaine

En ce qui concerne, la rentrée prochaine, Joseph Thonon s’est réjoui de voir (a priori) disparaître le masque. «Le masque c’est très pénible pour un enseignant qui doit s’exprimer toute la journée avec. C’est donc un soulagement, oui.»

Enfin, le syndicaliste a également partagé ses attentes pour cette rentrée scolaire et fait par la même occasion un appel à Caroline Désir.

«Pour l’année prochaine, on demande qu’on essaye de mettre un frein à toutes les réformes en cours comme le pacte d’excellence, l’évaluation des enseignants, la réforme de l’enseignement qualifiant, les rythmes scolaires, tout ça, il faudra y réfléchir et voir si le timing est encore approprié après cette crise sanitaire.»

Et concernant la réforme des rythmes scolaires, le président semble convaincu même si tous les affiliés n’ont pas encore été consultés.

«Nous sommes «pour» si elle est bien réfléchie et si elle est bien dans un rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de vacances, et si elle est équilibrée. Nous avions été consultés sur un projet mais qui a finalement été abandonné. Ce projet était très déséquilibré et nous l’avions refusé. Pour le nouveau projet, il est meilleur, plus équilibré sur juillet et août mais il reste toute une série de questions techniques qui sont sur la table et qui ne sont pas réglées.»

«Raccourcir d’une semaine les vacances ne me paraît pas dramatique. Il faudra une période d’adaptation pour les parents, car il faut s’occuper des enfants. Je peux comprendre qu’il y ait des difficultés et donc tout cela doit être réfléchi.»