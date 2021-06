Covid: après 3 jours de fermeture, la Nouvelle-Zélande rouvre sa «bulle» avec l’Australie

Les deux pays ont été parmi les plus performants au monde pour contenir le Covid-19. AFP

Coronavirus: la Nouvelle-Zélande suspend à nouveau les restrictions pour lutter contre le coronavirus dans sa capitale Wellington et relance la «bulle de voyage» sans quarantaine avec l’Australie, a annoncé le gouvernement local mardi.

Pendant ce temps, le nombre d’infections en Australie continue, lui, d’augmenter. Brisbane devient la quatrième grande ville du pays à faire l’objet d’un confinement.

Les mesures corona à Wellington seront levées mardi soir, a déclaré le ministre néo-zélandais en charge de la lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins. Ces règles étaient en vigueur depuis le 23 juin, date à laquelle on avait appris qu’un Australien avait passé trois jours dans la capitale néo-zélandaise et avait été contrôlé positif à son retour à Sydney.

Plus de 80 personnes ont été testées positives la semaine dernière dans cette ville, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l’aéroport de Sydney jusqu’aux hôtels de quarantaine. Quelques cas ont également été enregistrés dans le Territoire du Nord, l’Etat de Victoria et celui du Queensland ces derniers jours.

La Nouvelle-Zélande avait, dans la foulée, également suspendu temporairement sa bulle de voyage avec l’Australie, en place depuis avril. Elle prévoit que les Australiens et les Néo-Zélandais ne doivent plus se mettre en quarantaine après avoir visité le pays de l’autre.

Dès le 4 juillet

Cependant, depuis le passage du touriste australien, aucune infection n’a été signalée en Nouvelle-Zélande. Dès le 4 juillet, les voyageurs de certaines régions d’Australie pourront donc à nouveau se rendre en Nouvelle-Zélande et vice-versa. Plus précisément, il s’agit de l’Australie-Méridionale, de Canberra, de la Tasmanie et de Victoria, où la propagation du Covid «est actuellement sous contrôle», a expliqué Chris Hipkins.

La Nouvelle-Zélande a déjà suspendu la «bulle aérienne» à cinq reprises avec des États australiens, mais c’est la première fois qu’elle interrompt les voyages sans quarantaine en provenance de toute l’Australie.

Les deux pays ont été parmi les plus performants au monde pour contenir le Covid-19. La Nouvelle-Zélande n’a enregistré que 26 décès pour une population de cinq millions d’habitants, et l’Australie a connu moins de 1.000 décès pour 25 millions d’habitants.

Règles strictes en Australie

Dans plusieurs villes australiennes, des règles plus strictes sont cependant appliquées en raison du nombre croissant d’infections. Après les confinements annoncés précédemment à Sydney, Darwin et Perth, un autre, de trois jours, commence ce mardi à Brisbane. Environ 10 millions d’Australiens doivent ainsi rester chez eux dès ce mardi. Les nouvelles contaminations en Australie sont principalement dues au variant Delta, également connu sous le nom de variant indien, plus contagieux.

La campagne de vaccination ne décolle en outre pas vraiment en Australie. Environ 7,4 millions de doses ont déjà été administrées mais, selon les médias, moins de 5% des 25 millions d’Australiens ont déjà été entièrement vaccinés.