VIDÉO | Copa America: un Messi «magique» écrase la Bolivie

L’Argentine a écrasé la Bolivie 4-1 lundi lors de son dernier match de la phase de poules de la Copa America de football, grâce à un doublé d’un Lionel Messi «magique», devenu le même soir le joueur le plus sélectionné de l’histoire de l’équipe albiceleste.

L’attaquant-vedette du FC Barcelone a conforté sa légende en marquant son 75e but lors de sa 148e sélection. L’Argentine termine ainsi à la tête du groupe A devant l’Uruguay, qui s’est imposé (1-0) face au Paraguay sur un penalty transformé par Edinson Cavani.

Déjà éliminée après trois défaites, la Bolivie a été dominée dès le début du match par une équipe argentine brillamment emmenée par son capitaine sur la pelouse de l’Arena Pantanal de Cuiaba, au Brésil. Dès la 6e minute, Alejandro «Papu» Gomez ouvrait le score pour les albicelestes du pied gauche, sur une magistrale passe aérienne de Messi.

Le cauchemar ne faisait que commencer pour les Boliviens. À la 33e minute, le même Messi transformait un penalty accordé aux Argentins pour une faute commise dans la surface par Diego Bejarano sur «Papu» Gomez. Moins de dix minutes plus tard, l’astre du Barça inscrivait son second but, servi par Agüero.

Erwin Saavedra réduisait le score à la 60e minute pour la Bolivie. Mais l’Argentine enfonçait le clou cinq minutes plus tard sur un but de Lautaro Martinez, tout juste entré sur le terrain en remplacement d’Agüero.

À 34 ans, Lionel Messi a ravi à Javier Mascherano le titre de joueur le plus convoqué par sa sélection nationale. Et avec 75 réalisations, il conforte son titre de meilleur buteur de tous les temps pour l’équipe d’Argentine.

L’Argentine, qui signe sa dixième rencontre invaincue consécutive, affrontera l’Equateur samedi en quarts de finale à Goiânia.