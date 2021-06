VIDÉO | Yann Sommer très heureux après la victoire contre la France: «On voulait aller jusqu’au bout»

Yann Sommer a envoyé la Suisse en quarts de finale de l’Euro en repoussant le dernier tir au but de Kylian Mbappé, lundi, à Bucarest.

«C’était une soirée de football incroyable, nous avons fait preuve d’une grosse mentalité, de cœur», a réagi le gardien suisse.La Suisse a remonté deux buts en fin de match pour arracher les prolongations. «Remonter deux buts contre les champions du monde, dans une phase où on est un peu down, c’est... je suis incroyablement fier de cette équipe. À 3-1, personne ne croyait plus à nous, mais avant le match on s’était dit: ‘quoi qu’il arrive, quel que soit le scénario, on va jusqu’au bout, jusqu’au bout’. Quart de finale: C’est l’Histoire. On voulait absolument le faire, on est fiers.»