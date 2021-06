David a vaincu Goliath! Outsider avant la rencontre, la Suisse est venue à bout d’une équipe de France bien trop irrégulière.

Tremblement de terre à l’Euro! Au bout du suspense et d’une séance de tirs au but, les Bleus ont été surpris par la Suisse. On vous propose de revivre cette séance de pénalty et le tir loupé de Kylian Mbappé.