Le Château des Rohan, qui fait la fierté de Pontivy, a été le théâtre des combats les plus âpres au cours des siècles. Ses vieilles pierres n’imaginaient pourtant pas être encore le théâtre du chaos qui a prévalu à l’arrivée de la 3e étape du Tour où les Belges, Tim Merlier et Jasper Philipsen, ont réussi le doublé et leur équipier Mathieu van der Poel conservé le maillot jaune.