France - Suisse (0-1): suivez la rencontre en direct

Les Bleus jouent gros ce lundi.

Si elle a fini première de son groupe, la France n’a vraiment séduit que contre l’Allemagne. Les hommes de Didier Deschamps restent sur deux nuls. Le technicien l’a bien compris. Son équipe est en difficulté et le Basque a décidé de changer de tactique. Un 3-5-2 sera mis en place pour ce huitième de finale, avec Rabiot au poste de piston gauche. Lucas Hernandez, en délicatesse avec son genou, est préservé.La Suisse, elle, ne devrait pas bouleverser grand-chose. Vladimir Petkovic fera confiance à ses leaders, Seferovic et Shaqiri. Depuis qu’il a repris les rênes de la Nati en 2014, l’entraîneur Bosno-Suisse a emmené son équipe en huitième de finale sans parvenir à aller plus loin.

