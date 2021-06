Croky Cup: 4 derbies namurois au 1er tour et un remake Wanze-Chevetogne

En 2020, Chevetogne avait déjà défié Wanze/Bas-Oha au premier tour de la Coupe de Belgique. Et les Cinaciens y retourneront cette année! Yves Bircic

Le tirage au sort des premiers tours de la prochaine Coupe de Belgique a eu lieu ce lundi après-midi. Voici ce qu’il a réservé aux clubs namurois…

Six clubs de divisions provinciales, déterminés par un tirage au sort, devront passer par un tour préliminaire. Parmi eux, les Coalisés de Bossière/Gembloux rencontreront ceux de Fernelmont/Hemptinne pour une place au premier tour de la Coupe.

Au premier tour de la Croky Cup, les formations (provinciales et de D3 ACFF) ont été réparties en 8 groupes géographiques. Les clubs de la province ont hérité des groupes n°5 et 6. Une répartition qui a pour effet de proposer 4 derbies 100% namurois, ainsi qu’un remake du match entre Wanze/Bas-Oha et Chevetogne, que les Cinaciens avaient remporté (3-4) lors de la précédente édition de la Coupe, au même niveau de la compétition.

Tour préliminaire (25/7 – 16h)

Avec: 6 clubs des divisions provinciales, déterminés par tirage au sort

Bossière/Gembloux – Fernelmont/Hemptinne

Premier tour (1/8 – 16h)

Avec: 3 clubs qualifiés issus du tour préliminaire + 154 clubs des divisions provinciales + 63 clubs de D3

Groupe 5

Andenne – Gosselies

Meux B – Onhaye

JS Tamines – Malonne

Glabbeek/Zuurbemde – Sart-Bernard

Hoegaarden/Outgaarden – Vq Bossière/Fernelmont

Bierbeek – Union Namur

Nismes – Flavion/Morialmé

Aische – Arquet

Courcelles – Walcourt

Vissenaken – Rhisnes

Groupe 6

Sprimont B – Union Rochefortoise

Wanze/Bas-Oha – Chevetogne

Deuxième tour (8/8 - 16h)

Avec: les 110 clubs qualifiés du 1er tour + 48 clubs de D2

Vq Dendermonde/Meetjesland - Vq Sprimont B/Union Rochefortoise

Dikkelvenne - Vq Glabbeek/Sart-Bernard

Vq Burst/Bambrugge - Vq Aische/Arquet

Meux A - Vq JS Tamines/Malonne

Vq Bierbeek/Union Namur - Vq Koksijde Oostduinkerke/Estaimbourg

Vq Andenne/Gosselies - Vq Tournai/Waregem

Vq Wanze Bas-Oha/Chevetogne - City Pirates Antwerpen

Vq Henis/Gravelo - Vq Hoegaarden ou Outgaarden – Vq Bossière ou Fernelmont

Vq Courcelles/Walcourt - Merelbeke

Vq Meux B/Onhaye - Vq Sp. Bruxelles/Kruibeke

Harelbeke - Vq Nismes/Flavion Morialmé

Couvin-Mariembourg - Vq Waanrode/St-Lenaarts

Lokeren/Temse - Vq Vissenaken/Rhisnes

Troisième tour (15/8 - 16)

Avec: 79 clubs qualifiés issus du 2e tour + 15 clubs de Nationale 1 + 2 clubs de D1B