Vous allez pouvoir vous faire vacciner… au Standard de Liège

La Wallonie, en collaboration avec la Ville de Liège, met sur pied une antenne de vaccination au Standard de Liège.

Afin d’encourager la vaccination du plus grand nombre, de protéger les personnes du Covid-19, de faire reculer la pandémie et d’empêcher la circulation de variants, la Wallonie, en collaboration avec la Ville de Liège, met sur pied une antenne de vaccination au Standard de Liège, et ce, en collaboration avec le club sportif.

À l’heure où l’Euro bat son plein, le club de football francophone de D1 ouvrira en effet ses portes à la population désireuse de se faire vacciner en juillet prochain, mettant ainsi le sport au service de la santé publique.

Concrètement, une antenne de vaccination sera ouverte au Standard de Liège la semaine du 5 au 10 juillet. Des équipes de vaccinateurs distribueront les vaccins Pfizer et Johnson & Johnson (pour les personnes de 41 ans et plus) dans les deux clubs.

Ces semaines spéciales de vaccination seront ouvertes, pour le Standard, aux habitants de la province de Liège. Des ouvertures pourront être faites à l’ensemble de la population wallonne, selon la disponibilité des doses.