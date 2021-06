Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce lundi

La sélection de la rédaction

Un Belge sur trois est entièrement vacciné

Un Belge sur trois est entièrement vacciné contre le Covid-19 selon les chiffres les plus récents de l’institut de santé Sciensano, datant de samedi. Comme annoncé précédemment, il n’y aura plus de mise à jour des chiffres corona le dimanche et le lundi. + LIRE ICI

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer n’est plus fixe en Wallonie

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer n’est plus fixe en Wallonie, a annoncé la ministre de la Santé Christie Morreale lundi au micro de Bel RTL. + LIRE ICI

Le variant Delta gagne du terrain à Bruxelles: «Il y a un risque qu’il prenne le dessus»

Le variant Delta, anciennement «variant indien», a gagné 3% dans les cas positifs bruxellois en une semaine. Il serait même déjà d’un cas positif sur 3. La situation inquiète, même si les courbes n’ont jamais été aussi basses à Bruxelles. Où la Cocom se concentre désormais sur les jeunes, «moins concernés» par la vaccination. + LIRE ICI