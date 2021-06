Soignies: le masque ne sera plus obligatoire dès le 1er juillet

La commune rend le masque facultatif en extérieur. Dès jeudi. Elle présente un des meilleurs taux de vaccination de la région du Centre.

Se promener obligatoirement avec un masque sur la bouche et le nez dans les rues de Soignies, ce sera bientôt fini. Dès ce 1er juillet, les autorités communales lèvent l’obligation de porter un masque dans le centre-ville, au vu de la situation sanitaire favorable.

Une décision encouragée par les bons chiffre de la vaccination. Ce lundi, les derniers chiffres disponibles indiquaient que 50% de la population sonégienne était totalement vaccinée. 81% des Sonégiens de plus de 65 ans ont reçu leurs deux doses et 76% des plus de 18 ans ont reçu au moins la première.

Attention toutefois, pas question de mettre vos masques au grenier pour autant: celui-ci reste obligatoire dans toute une série d’endroits et de circonstances, selon les règles et protocoles émis au niveau fédéral.

Celui-ci reste cependant obligatoire selon les règles et protocoles émis au niveau fédéral à savoir: sur les marchés, dans les transports en commun, sur les brocantes, foires et fêtes foraines, dans les commerces, dans les hôpitaux et chez les prestataires de soins, dans l’ensemble des bâtiments publics, dans les files d’attente, dans les lieux de culte, durant les évènements sportifs, dans les établissements Horeca et dans les autres cas où la distanciation physique d’1,5 m ne peut pas être respectée.