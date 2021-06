La lente descente aux enfers d’Apple TV+, le streaming d’Apple

Apple est de plus en plus radin avec son service de streaming qui n’essaie même plus de rivaliser avec Netflix, Disney+, Amazon…

Le service de streaming Apple TV+ poursuit sa carrière dans l’anonymat général. Pire, les dernières décisions d’Apple enfoncent deux nouveaux clous dans le cercueil de la viabilité de la plate-forme. En ligne de mire: la fin de la longue gratuité temporaire, la réduction drastique de la période de test gratuit. Explications.

Des débuts avec… 8 programmes

Le 1er novembre 2019, le père de l’iPhone lance le service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) Apple TV + et sa sélection très réduites de programmes exclusifs. En Belgique, le catalogue compte à l’époque 5 séries, 2 séries jeunesse et 1 documentaire. Prix de l’abonnement: 4,99€ par mois.

Peu importe ce tarif dans l’absolu, Apple offre dans l’euphorie du lancement un an d’abonnement Apple TV+ à l’achat d’un iPhone, d’un iPad, d’un Mac, d’un Apple TV, etc. C’est une méthode infaillible pour récolter rapidement des dizaines de millions de clients… qui ne paient toujours pas en 2021!

Pourquoi? La «pomme» a prolongé en octobre 2020 puis en février 2021 cette période de gratuité initiale de douze mois. Pour le formuler autrement, celui qui a acheté un iPhone en novembre 2019 puis activé son année gratuite d’Apple TV+ n’a toujours pas déboursé le moindre euro.

Facturation dès le 1er juillet 2021

La situation changera radicalement dès ce 1er juillet 2021. Apple commencera à facturer les abonnements Apple TV+ qui ont dépassé, parfois très largement, les douze mois de gratuité.

C’est une mesure qui risque de provoquer une fuite des clients. Pourquoi payer quand, quantitativement, le catalogue Apple TV+ ne tient pas la route face à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video?

La quantité et l’arrivée de nouveaux programmes sur AppleTV + restent anecdotiques: – 1er novembre 2019. 8 programmes. – 1er novembre 2020. 39 programmes (+31). – 28 juin 2021. 68 programmes (+29).

Malgré son prix réduit et ses possibilités d’en profiter gratuitement un certain temps, le catalogue d’Apple TV + fait encore et toujours peine à voir. Dans le détail, on retrouve actuellement dans les 68 programmes disponibles en Belgique:

– 14 séries dramatiques

– 7 séries comédie

– 17 films recommandés

– 15 séries documentaires

- 15 programmes pour toute la famille

68 programmes composent le catalogue belge d’Apple TV+. Capture d’écran

Plus que trois mois gratuits

Dès le 1er juillet 2021 également, Apple réduira de douze à trois mois la durée de l’abonnement gratuit Apple TV + en cas d’achat d’un appareil Apple.

Avec ces nouvelles règles, le streaming Apple TV+ est dans une situation très inconfortable. Même le discours de départ commence à s’effriter sérieusement. Si la firme américaine entendait miser sur de très grands talents reconnus, force est de constater que ceux-ci leur font de sérieuses infidélités.

Exemples:

– Oprah Winfrey a vendu à la chaîne CBS son interview retentissante de Meghan Markle et le prince Harry

– Steven Spielberg vient de signer un accord historique avec Netflix pour le développement de plusieurs films par an via son studio Amblin Entertainment.

Le planning des sorties sur Apple TV + n’est pas des plus réjouissants non plus. Disponible dès le 23 juillet 2021, la deuxième saison de la comédie Ted Lasso est censée réveiller le service. La saison 2 de The Morning Show dès le 17 septembre héritera d’une mission tout aussi délicate. Là où Apple est encore plus attendu au tournant, c’est avec la sortie fin de l’année de la série de science-fiction Fondation, adaptée de l’œuvre d’Isaac Asimov.