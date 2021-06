Le variant Delta gagne du terrain à Bruxelles: «Il y a un risque qu’il prenne le dessus»

Covid, vaccins, courbes: la situation bruxelloise en bref

Les chiffres sont au vert

Sur le plan épidémiologique, la situation est au beau fixe à Bruxelles. Plus que jamais, les courbes sont au vert. «Le taux d’incidence est très bas, à 50 contaminations pour 10.000 habitants sur les 14 derniers jours», se félicite Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. Pour vous faire une idée de l’évolution positive, sachez que nous étions à 124 la semaine dernière, 233 il y a 2 semaines, 279 il y a 4 semaines et 312, 380, 459 et 487 les précédentes.

Les 30-39 sont les âges où on note le plus de contaminations à Bruxelles. Cocom/ Sciensano Le taux de positivité aussi est au vert avec un très faible 1,5%. «C’est un peu plus élevé que la moyenne belge, mais avec 6.000 tests quotidiens sur les 7 derniers jours, on teste aussi beaucoup plus», relativise Inge Neven. Ce taux de cas positifs était à 1,9% la semaine passée, pour 3,6% il y a 2 semaines, 5% il y a 4 semaines, selon une courbe descendante de 6,5%, 7,6% et 9,6% les semaines précédentes. On notera avec la Cocom que la tranche d’âge la plus touchée est celle des 30-39 ans.

Les deux données précédentes produisent une valeur R de reproductivité du virus à 0,77%. On est donc un peu plus haut que les 0,69% du lundi 21 juin, mais on s’éloigne des 0,85 d’il y a 2 semaines, 1,13 d’il y a 4 semaines et des 0,74, 0,96, 0,82 et 1,07 des semaines avant.

Une 3e dose à l’automne?

Le débat sur l’opportunité ou non d’administrer une 3e dose aux Bruxellois n’est pas encore tranché. «Ce n’est pas clair», admet Neven. «On doit encore déterminer pour quel public-cible et après quelle durée. Nous aurons davantage de connaissance sur le sujet à la fin juillet, ainsi qu’un avis du Conseil Supérieur de la Santé». Cela permettra à la Cocom de peser le rapport coût/dose et d’ainsi planifier la logistique adéquate.

Des centres vont fermer

L’inconnue sur la 3e dose pèse aussi sur le calendrier de fermeture des centres bruxellois. Celui-ci n’est même pas encore à l’état d’ébauche. Mais la Cocom planche dessus. «Certaines communes veulent garder portes ouvertes. D’autres redémarrent les activités culturelles et sportives et ont besoin de leurs installations». C’est le cas à Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek, qui fermeront fin août.

«On mesurera la capacité de chaque centre et son coût. Ça dépendra des inscriptions. On assurera les 2e doses», détaille l’experte bicommunautaire. «Mais on ne gardera pas non plus un centre ouvert pour 100 rendez-vous».