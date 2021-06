Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce lundi

La sélection de la rédaction

Un Belge sur trois est entièrement vacciné

Un Belge sur trois est entièrement vacciné contre le Covid-19 selon les chiffres les plus récents de l'institut de santé Sciensano, datant de samedi. Comme annoncé précédemment, il n'y aura plus de mise à jour des chiffres corona le dimanche et le lundi.