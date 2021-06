Officiel: l’édition 2021 du carnaval du soleil est annulée!

Voilà une nouvelle que les Houffalois auraient préféré ne pas apprendre: l’édition 2021 du carnaval du soleil est annulée. Il n’avait pas non plus été organisé en 2020.

C’est la présidente du comité carnaval Sylvie Dislaire qui a annoncé l’information sur Facebook durant le week-end. En expliquant les raisons d’une telle décision, évidemment difficile à prendre.

«Malgré les allégements de certaines règles sanitaires. Les règles restent importantes et contraignantes, le comité et les membres organisateurs du carnaval du soleil ont décidé de ne pas organiser d’événement public pour cette édition 2021, écrit la présidente sur la page officielle du carnaval. Ni de grandes ampleurs, car nous ne pouvons garantir la sécurité de chacun et la gestion de la foule que nous craignons trop affluente et difficile à canaliser dans les rues de Houffalize.

Et ni d’événements allégés, limité à quelques centaines de personnes.»

Elle détaille: «Il est impossible de passer aisément de 9000 personnes cumulées sur le week-end à 1000 personnes sans faire de trop nombreux laissé de côté» Sylvie Dislaire de terminer en espérant que les amateurs du carnaval du soleil comprendront ce choix: «Nous espérons que vous comprendrez notre décision. Nous savons que comme nous, vous attendiez cet événement et que vous serez un peu déçu. Mais c’est la décision la plus sage à prendre.»

Rendez-vous est déjà pris pour une édition 2022 que l’organisatrice annonce unique: «Nous vous donnons donc rendez-vous pour notre 20e édition les 05-06-07 août 2022. Cette édition anniversaire sera exceptionnelle.»