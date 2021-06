Le port du masque n’est plus obligatoire à Saint-Ghislain

À Saint-Ghislain, plus besoin de porter le masque dans le centre-ville (photo prétexte). Photo News

La commune boraine a tombé le masque samedi dernier. Son port reste obligatoire à l’intérieur et lors de certaines manifestations.

L’épidémie de Covid-19 ralentit et les libertés reviennent petit à petit. Après Bruxelles, Mons et Tournai, la Ville de Saint-Ghislain a annoncé à son tour la suppression de l’obligation du port du masque. Depuis le 26 juin, on peut à nouveau déambuler dans le centre-ville saint-ghislainois sans protection buccale.

Porter un masque reste toutefois une obligation dans toutes les situations et dans tous les endroits définis par les autorités de l’état fédéral, des entités fédérées et de l’autorité provinciale: services communaux, magasins, restaurants, etc.

Les personnes de plus de 12 ans devront également porter une protection buccale dans tout lieu fortement fréquenté, où la distanciation sociale ne peut pas être respectée: sur les marchés, marchés annuels, braderies, brocantes, marchés aux puces et sur les foires.

Il en sera de même pour les files d’attente aux abords des écoles et des infrastructures culturelles et sportives, les files d’attente des commerces et pharmacies de toute l’Entité.

Toutes ces mesures seront d’application jusqu’au 31 aout inclus.

Toutes les informations relatives à la levée partielle de l’obligation du port du masque sont disponibles sur www.saint-ghislain.be. Avec un taux de 71% de la population ayant au moins reçu une dose, Saint-Ghislain est une des communes de l’arrondissement de Mons les plus avancées sur la vaccination au Covid-19.