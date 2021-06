Un Belge sur trois est entièrement vacciné contre le Covid-19 selon les chiffres les plus récents de l’institut de santé Sciensano, datant de samedi. Comme annoncé précédemment, il n’y aura plus de mise à jour des chiffres corona le dimanche et le lundi.

D’après les chiffres, 6 905 604 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans notre pays, soit 59,9% de la population totale et 74,5% des plus de 18 ans. En Wallonie, sans compter les cantons de l’Est, 72% des adultes ont reçu au moins une première dose, pour 79% en Flandre et 54% à Bruxelles.

Un total de 3 829 652 personnes disposent d’une couverture vaccinale complète. Cela représente 33,2% de la population globale et 41,5% de la population adulte. Cela concerne 43% des Wallons, 42% des Flamands et 33% des Bruxellois.