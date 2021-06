PHOTOS | La victoire belge depuis un QG portugais de Bruxelles: «La Belgique m’a accueilli il y a quarante ans, donc je ne suis pas déçu»

Les Belges sont donc venus à bout de leurs homologues portugais ce dimanche soir. On a vécu le match depuis un repère d’aficionados de la Selecçao das quinas.

Saint-Gilles, Flagey, etc. la communauté portugaise est importante à Bruxelles et elle ne manque jamais de le faire savoir quand les Ronaldo, Pepe et compagnie envoient le cuir au fond des ficelles. Autant dire que l’affrontement de ce dimanche soir avait une saveur particulière pour les nombreux Portugais immigrés à Bruxelles depuis souvent pas mal d’années.

Du côté de Flagey, pandémie oblige, on est toutefois loin des images vécues lors des précédents tournois majeurs et la pluie, invitée de dernière minute, ne va pas aider à motiver les derniers indécis. Les couleurs sont partagées sur la petite place bruxelloise. Les drapeaux belges cotoient ceux du Portugal. Il en faut toutefois plus pour refroidir Gabriel, 85 ans, qui s’est paré de noir, de jaune et de rouge pour suivre la partie de ses favoris dans un bistro aux couleurs lusitaniennes. «Je viens ici pour tous les matches des Diables et ceux des Portugais, sourit le sympathique gaillard. Je n’allais quand même pas changer mes habitudes aujourd’hui.»

Au bar, malgré une assistance mesurée, les Super Bocks défilent plus vite que les minutes en attendant les hymnes nationaux. L’ambiance est bon enfant. Les deux camps se charrient, mais le fair-play est de mise. «Je suis dans votre pays depuis quarante ans, souligne Juan. Donc ce soir quoiqu’il arrive, je serai content. Oui, même si la Belgique gagne. Pas question d’être déçu.»

La bataille peut commencer.

Le Portugal mieux en jambe en début de partie, les Portugais ixellois sont à la fête. «Ça va finir par rentrer», pense savoir l’un d’entre eux. Pour l’heure, on préfère rigoler du décalage qu’il y a entre les diffusions des différents cafés. «Nous, c’est la télé portugaise, même là, on est en avance, c’est un signe», se marre Pedro.

D’une frappe lointaine, Thorgan Hazard vient toutefois faire rasseoir tout le monde. Sauf Gabriel, qui, ne laisse pas trop émerger sa joie. «Il nous reste tout une mi-temps, le match est loin d’être terminé», prévient Juan, dont la partialité est un peu moins évidente que quarante-cinq minutes plus tôt.

En seconde période, alors que la machine portugaise tente d’imposer son rythme et trouve à chaque fois un brillant Courtois sur sa route. L’ambiance est moins au beau fixe. «On ne va quand même pas se faire éliminer par un pays qui n’a jamais gagné le moindre titre», s’énerve Pedro, supporter du Sporting Lisbonne. «Ronaldo, il est quand même beaucoup plus fort que votre Lukaku», taquine le patron du bar en nous tendant deux Super Bocks.

La Belgique plie, mais Courtois tient bon. L’arbitrage de Monsieur Brych? Il fait prête beaucoup moins à discussion dans le petit établissement de la rue de la Brasserie. «Vos joueurs n’arrêtent pas de se laisser tomber aussi», estime l’un des supporters lusitaniens.

Même s’il ne peut masquer un petit sentiment de frustration malgré tout, Juan reste bon joueur. «On a eu la chance de gagner un titre, c’est peut-être à votre tour cette fois», conclut-il avant d’éclater dans un énorme éclat de rire.

Monsieur Brych libère les 22 acteurs. La place Flagey peut exploser. Les drapeaux portugais disparaissent dans la masse, ce soir le cœur de Bruxelles restera bien noir, jaune et rouge.