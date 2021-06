Eden Hazard a ressenti «une petite douleur dans l’ischio», Courtois craint que «son tournoi soit terminé»

Si les Diables étaient heureux de la qualification, un double sentiment régnait après les sorties sur blessures de De Bruyne et Hazard.

Roberto Martinez s’est montré très prudent, après Belgique-Portugal. «C’est trop tôt pour dire quelle sera la suite des événements concernant De Bruyne et Hazard. Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville. Et concernant Eden, c’est un souci musculaire, il passera un scan ce lundi», a résumé le sélectionneur.

Le capitaine des Diables a également été amené à commenter sa sortie: «Je verrai demain mais je pense que j’ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart. Je suis là comme capitaine, pour soutenir l’équipe. Un rôle important même si je ne suis pas sur le terrain. Dans tous les cas je vais rester auprès du groupe.»

Thibaut Courtois, lui, se montrait pessimiste. «Je ne connais pas la gravité de la blessure d’Eden mais même si c’est une contracture, il faut tenir compte d’une inactivité de dix jours. Je crains donc que son tournoi soit terminé, sauf si un miracle se produit.»

Au Real Madrid, où Courtois était aux premières loges toute la saison pour voir son compatriote se battre pour se remettre en selle après chacune de ses blessures, le Brainois n’est jamais resté indisponible moins de deux semaines. Chaque petit contre-temps le renvoyait à l’infirmerie pendant plusieurs matches. Et malgré toutes les précautions prises par Zidane (qui ne l’a jamais fait jouer un match entier cette saison, ce qu’a fait Martinez lors de Belgique-Finlande), un nouveau pépin arrivait systématiquement.

Reste à savoir si le staff des Diables sera prêt à prendre plus de risques avec son capitaine. Mais au vu de son excellent match ce dimanche soir, cela en vaudrait sans doute la peine...