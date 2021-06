PHOTOS | Les Diables bien fêtés, et c’est mérité!

La tension était à son comble sur la Grand-Place de Huy, celle de Hannut, et en Chinrue à Theux, pour cet important match de 8e de finale de l’Euro 2020 opposant le Portugal et les Diables rouges, qui l’ont emporté.

Les orages n’ont pas arrêté les supporters des Diables rouges qui, de Huy à Theux, en passant par Hannut, ont animé cette soirée dominicale. À Theux, près de 400 personnes étaient réunies en Chinrue, où l’on a bien fêté les Diables, dans une ambiance conviviale. Idem à Hannut, où les terrasses des cafés de la Grand-Place étaient rouges de monde. Et la police y était elle aussi présente en nombre et dispatchée à chaque recoin de la place. Les Hutois se sont déplacés par centaine pour assister au match dans la cité mosane. Et il va sans dire que le but décisif de Thorgan Hazard a provoqué cris de joie et scènes de liesse dans les différents lieux de rassemblement. Place maintenant aux coups de klaxons. Tut tut tuuuut!