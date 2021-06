DIRECT | Schick et les Tchèques peuvent-ils sortir les Oranje? Suivez Pays-Bas - République-Tchèque (18h00)

Les Pays-Bas affrontent la République tchèque dans un match qui paraît déséquilibré.

Après les qualifications de l’Italie et du Danemark ce samedi, les Pays-bas affrontent la République tchèque ce dimanche. À 18h, les deux équipes joueront une place en quart de finale de l’Euro à Budapest. Logiquement, les Oranje sont favoris dans une rencontre déséquilibrée sur papier. Avec un Wijnaldum en feu, un Depay qui monte en puissance et Dumfries qui fait office de révélation à droite, les Pays-Bas sont parvenus à gagner leurs trois matchs de groupe.

De son côté, la République tchèque peut compter sur Patrick Schick. L’attaquant de Leverkusen a inscrit les trois buts de son équipe depuis le début du tournoi. Après sa belle rencontre contre la Croatie, son entraîneur, Jaroslav Silhavy, a vendu les mérites de son joueur en faisant référence à une icône du pays. «Nous savons que Patrik est un grand buteur et il l’a confirmé. Je pense que nous irons plus loin dans ce tournoi et Patrik nous guidera avec ses buts. J’espère que ce n’était pas son dernier mot. S’il peut faire la même chose que Baros, ce serait formidable.» L’ancien joueur de Liverpool avait notamment marqué 5 buts en 2004 et avait été sacré meilleur buteur de la compétition.

Les deux équipes se sont rencontrées 11 fois depuis 1994, le dernier match entre les deux formations a été remporté par la République tchèque (3-2) le 13 octobre 2015, lors des qualifications pour l’Euro (10e journée).

LES COMPOS

LE DIRECT