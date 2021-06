Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Autriche devant les Mercedes

Max Verstappen s’est imposé en Autriche devant les Mercedes d’Hamilton et Bottas.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull Honda) a remporté dimanche le Grand Prix de Styrie, 8e manche du championnat du monde de Formule 1 sur le circuit Red Bull de Spileberg en Autriche. Il a confirmé sa domination actuelle dans la catégorie-reine de l’automobile. Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (Mercedes), n’a jamais été en mesure de poser des soucis au pilote de 23 ans. Le Britannique de 36 ans a terminé deuxième à 35.743 secondes et s’est consolé en signant le meilleur tour en course. Son équipier chez Mercedes Valtteri Bottas a fini 3e à 46.907 secondes.

Verstappen creuse l’écart en tête du championnat du monde. Après un peu plus d’un tiers de la compétition qui doit comrpendre 23 Grands Prix, il possède 156 points pour 138 à Hamilton. Sergio Perez (Red Bull), 4e dimanche à 47.434 secondes de son leader est 3e avec 96 points.

Le départ s’est déroulé sans accrocs pour les cinq premiers sur la grille de départ. Max Verstappen a conservé l’avantage de la pole position alors que Lewis Hamilton, Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull Honda) et Valtteri Bottas (Mercedes) le suivaient dans cet ordre. Le Monégasuqe Charles Leclerc (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (Scuderria) furent les deux victimes de ce débbut de course, une touchette entre leurs deux voitures les force à rentrer au box. Alors que le pilote Ferrari pouvait repartir, Pierre Galsy était cointraint à l’abandon, ses roues arrières étant trop endommagées.

Les premiers arrêts au stand ont lieu peu avant la mi-course et on a vu Mercedes mettre la pression sur Red Bull. Verstappen ressortait toutefois en tête et conservait son avantage de quatre secondes sur le septuple champion du monde. Derrière le dui de tête, Valtteri Botas, qui avait été pénalisé pour un tête à queue lors des essais libres, a profité de ce passage au box pour reprendre l’avantage sur Sergio Pérez et compléter le podium.

Dans la deuxième moitié de course, Max Verstappen a contrôlé la course et est demeuré intouchable. Lewis Hamilton a maintenu une certaine intensité dans sa poursuite avant de ménager ses pneus. En fin d’épreuve il repassa par les stands pour chausser de nouveaux pneus et ainsi signer le meilleur chrono de la course qui lui a rapporté un point. Notons également la belle performance de Charles Leclerc, désigné «driver of the day», qui est remonté de la dix-septième place à la septième place.

Max Verstappen a décroché sa quatrième victoire de la saison après celle en Emilie-Romagne, Monaco et en France la semaine dernière et la 14e de sa carrière.

La 9e manche du championnat se courra dans une semaine sur ce même circuit du Spielberg à l’occasion du Grand Prix d’Autriche.