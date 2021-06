PHOTOS | Lancement réussi pour les Sabbat’lades à Ellezelles

Cette année, pas de Sabbat, mais quatre Sabbat’lade. La première de la saison, complète, a été un franc succès.

Comme de coutume, les Sorcières ont sorti ramons, châles et tabliers en ce dernier samedi du mois de juin. Après une année de confinement, plus question de rester cloîtrées chez elles; crise sanitaire ou non. Pour l’occasion, elles ont convié leurs sœurs, cousines et autres personnages fantastiques pour retrouver le public. Cette année, pas de grand rassemblement ni de ronde autour du feu, mais une balade diabolique sur le sentier de l’Étrange. Six kilomètres en pleine nature qui a réservé bien des surprises aux 400 inscrits (sans compter les enfants de moins de douze ans).

Jongleurs, musiciens, échassiers et créatures animales ou fantastiques: une dizaine de rencontres jalonnaient le parcours.

Cédric vient de Wavre. Il découvre Ellezelles et son folklore pour la première fois. Éducateur spécialisé de formation, il est aussi artiste. Sa tête mi-tortue, mi-serpent et sa grande épée pourraient faire peur, mais veulent surtout pousser le public à réfléchir et à accepter la différence. «J’aime créer de nouveaux personnages et je vais désormais pouvoir me nourrir de l’univers ellezellois pour étoffer mon monde fantastique. C’est une chance de pouvoir retrouver le public. J’aime ce contact improvisé avec des familles. Surtout quand les parents jouent le jeu!»

Et on peut dire que petits et grands en redemandent. Ils se laissent surprendre avec le sourire. «Je n’ai pas eu peur des sorcières, ni du diable et du loup-garou», affirme fièrement Lucie (8 ans) à la fin de la balade. «Mais ce que j’ai préféré, ce sont les animaux; le cheval et les furets.»

Du côté des organisateurs aussi c’est la satisfaction. «Avec la pluie de ce samedi matin, on aurait pu craindre une série de désistements, mais finalement, le soleil a fait son apparition et tout se passe très bien», souligne Audric Roland, membre du comité organisateur. «Les gens respectent bien toutes les consignes et sont ravis. Il y a des habitués, bien sûr, mais aussi des gens qui viennent de toute la Belgique (Liège, Anderlecht, Anvers, etc) De bon augure pour les prochaines Sabbat’lade. Celle du 24 juillet commence à bien se remplir, mais il y a encore de la place, tout comme pour le 14 août et le 11 septembre, en nocturne.»

Infos sur la page Facebook de l’événement Sabbat’lade ou sur www.sorcieres.eu