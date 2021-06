Les marches Adeps désormais disponibles via une application

Les marches Adeps débarquent sur vos smartphones, grâce à une app.

Les marches Adeps, plus communément appelées «Points Verts», seront désormais disponibles via une application mobile, annonce dimanche la ministre francophone des Sports, Valérie Glatigny.

«Alors que nous tournons progressivement la page du Covid-19, la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite, plus que jamais, encourager la reprise d’une pratique sportive par le plus grand nombre. Cette appli permettra à chacune et chacun de découvrir l’ensemble des marches Adeps de sa région ou d’ailleurs en Wallonie et à Bruxelles», fait valoir la ministre libérale dans un communiqué.

«Si on connaît bien entendu l’importance d’une activité sportive pour la santé physique et le bien-être mental, ces marches sont aussi l’occasion de découvrir les plus beaux coins de nos régions», ajoute-t-elle.

Le lancement de cette application a été rendu possible grâce à l’Open Data.