Testé positif au coronavirus, le Croate Ivan Perisic forfait contre l’Espagne

La Croatie sera privée d’Ivan Perisic pour son huitième de finale de l’Euro lundi à 18h00 contre l’Espagne à Copenhague. Le joueur de l’Inter Milan a été tésté positif au coronavirus, a annoncé la fédération croate de football (HNS) dimanche

Perisic, 32 ans et passé par Roulers et le Club de Bruges, a été placé en isolement pendant dix jours. Les autres joueurs et membres du staff ont été testés négatifs, a assuré la HNS dans son communiqué.

«Le staff médical a isolé Ivan des autres membres de l’équipe et a immédiatement informé les autorités épidémiologiques compétentes de la situation», peut-on lire dans le communiqué de la HNS.

La Croatie et l’Espagne s’affrontent lundi à 18h00 à Copenhague pour une place en quarts de finale de l’Euro 2020. Le vainqueur affrontera soit la France, soit la Suisse, qui s’affrontent lundi à 21h00 à Bucarest, en quarts.