L’objectif des Pays-Bas est de «gagner le tournoi» affirme de Boer

Les Pays-Bas, sortis de leur groupe avec trois victoires en trois matches, estiment avoir les qualités pour remporter l’Euro, selon leur sélectionneur Frank de Boer avant le 8e de finale contre la République tchèque dimanche à Budapest.

Les Tchèques risquent d’être affaiblis par l’absence de leur capitaine Vladimir Darida, qui s’est blessé à l’entraînement mais n’a donné aucun détail sur la nature de sa blessure.

Darida blessé

Vladimir Darida: «Je ne veux pas spéculer, je continue à travailler avec le physio et avec le staff médical de l’équipe et on verra bien demain (dimanche).»

Jaroslav Silhavý (sélectionneur tchèque) «Perdre son capitaine est toujours délicat, mais nous devons respecter sa blessure. On prendra une décision demain. Nous avons différentes solutions pour le remplacer. Tous les joueurs du groupe ont faim de jouer et veulent montrer ce qu’ils valent.»

Le système en 5-3-2 décrié aux Pays-Bas

Frank de Boer: «Nous avons changé notre système pendant la phase de préparation, ça demande un peu de temps pour être parfaitement au point mais on peut voir des progrès immenses. Nous continuons de grandir et nous pouvons faire le prochain pas demain (dimanche)».

Silhavý: «Ce n’est pas leur système de jeu qui est important, c’est qu’ils ont toujours faim de ballons, dès qu’ils l’ont perdu ils pressent pour le récupérer, ils sont toujours dangereux. Mais contre eux vous ne pouvez pas seulement défendre, il faut les attaquer aussi. Les Pays-Bas ont marqué huit buts dans leur groupe, nous allons analyser chacun de ces buts et essayer de ne pas leur donner d’occasions. Nous devrons être très concentrés».

Dumfries perturbé par les rumeurs de transfert?

De Boer: «Quand on fait des matches comme il a fait, c’est normal que des clubs s’intéressent à vous, et c’est normal qu’il veuille montrer le meilleur de lui-même, c’est bien pour tout le monde. Je sais que Denzel est capable de gérer ça, il sait très bien pourquoi il est là, je ne suis pas du tout inquiet de le voir perdre la tête pour ça.»

Le public de Budapest et les valeurs de diversité

De Boer: «C’est formidable d’avoir 55.000 personnes dans un stade, ils nous aident, c’est bien pour mes joueurs, c’est bien pour la République tchèque, nous sommes heureux que ce soit possible. Sur la question de s’agenouiller, nous savons quelles sont nos valeurs, notre capitaine va porter un brassard «one love», c’est un message fort contre les discriminations, donc nous n’allons pas nous agenouiller avant le match, nous avons fait suffisamment jusqu’ici pour montrer nos valeurs.»

L’adversaire

De Boer: «Les Tchèques savent ce qu’ils veulent. Ils sont forts pour mettre la pression très haut sur l’équipe adverse, ils l’ont montré pendant la phase de groupe. Ce sera un adversaire difficile à battre, et traditionnellement nous avons toujours des matches difficiles contre eux. Mais ils vont essayer de nous presser, et ça peut ouvrir des espaces.»

Darida: «Le joueur qui m’impressionne le plus c’est Wijnaldum, sans hésitation. C’est un joueur fantastique, très dangereux, il faudra faire très attention à lui».

Patrik Schick

De Boer: «Son but du milieu du terrain est un but fantastique, probablement le plus beau du tournoi. C’est un but de classe mondiale. Mais on ne va pas défendre différemment contre lui que contre les autres attaquants. Nous avons de bons défenseurs, qui vont jouer contre lui avec beaucoup de respect.»

Les Pays-Bas ont un tableau dégagé

De Boer: «Chacun a le droit de spéculer, mais nous notre objectif c’est de gagner le prochain match, contre la République tchèque. Parler de ce qui pourrait se passer ensuite n’est pas le plus important, nous devons être concentrés sur le prochain match, c’est la seule chose à faire pour nous.» «Si on atteint les demi-finales ce sera un bon tournoi, mais notre objectif est d’arriver en finale et de la gagner. Là ce sera un grand succès. Nous avons la qualité pour le faire, mais tout doit bien s’enchaîner.»