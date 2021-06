TdF: Philippe Gilbert souffre d’une blessure à la main

De nombreux Belges étaient présents dans l’étape d’ouverture du Tour de France lorsqu’ils se sont écrasés. Theuns, Gilbert et Van Avermaet ont subi des blessures.

«Il y a eu un gros accident et j’étais dedans», a déclaré Gilbert après la première étape. «Je suis resté sur mon vélo, mais j’étais au milieu de celui-ci et j’ai subi une grosse coupure à la main droite, peut-être parce que j’ai heurté le rayon d’un autre coureur.» Une deuxième chute a marqué la première étape. «Dans le deuxième accident, j’étais juste sur le côté gauche, j’ai pu serrer brusquement sur les freins, je me suis retrouvé du côté de l’herbe et j’ai perdu le contact avec l’échappée. Dommage», expliquait Gilbert. Son équipe Lotto Soudal, quant à elle, a déclaré que les blessures de Gilbert n’étaient pas trop graves. L’ancien champion du Monde prendra donc bel et bien le départ de la deuxième étape ce dimanche.