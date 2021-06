Rallye du Kenya: Neuville résiste à l’orage et conserve la tête devant Katsuta et Ogier

Thierry Neuville (Hyundai) a conservé la tête du Safari Rallye du Kenya, samedi après-midi, malgré un violent orage qui a chamboulé la tête du classement et permis au Français Sébastien Ogier (Toyota) de remonter au 3e rang, à 1 minute et 15 secondes du Belge.

La 2e journée de cette 6e manche du Championnat du monde (WRC) avait été plutôt tranquille jusqu’à la dernière spéciale au menu (ES13), baptisée «Sleeping Warrior». Le «combattant endormi» s’est alors réveillé et a mené la vie dure aux leaders, car il a déclenché un violent orage et Ott Tänak a perdu gros, mais pas Neuville et Ogier.

Comme souvent dans sa carrière, Ogier est passé entre les gouttes et a bien géré le début de l’averse sur une piste encore plus glissante que le matin, lors du premier passage. Mais pas Tänak, parti avant lui et obligé de s’arrêter en pleine spéciale pour nettoyer le pare-brise de sa Hyundai, son essuie-glace ne fonctionnant plus correctement.

Bilan de l’opération: une minute et demie de perdue sur Neuville, qui conserve sa place de leader, avec 57 secondes d’avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), toujours 2e du classement général mais désormais sous la menace directe d’Ogier, 3e à 1 minute et 15 secondes de Neuville alors qu’il était 7e vendredi à midi.

Il reste cinq dernières spéciales dimanche matin, soit un peu plus de 50 km chronométrés, pour boucler le retour de ce rallye légendaire au menu du Mondial WRC.