Victime d’un vol, le commerçant devient SDF; Des vaches dans ses potirons, il voit rouge… 9 étonnantes histoires judiciaires

Pour l’auteur, il s’agit juste d’un vol mais pour le commerçant, victime, c’est toute sa vie qui s’effondre; Entre cet agriculteur de Beauraing et ce couple de fermier venu de Flandre, l’amour n’est manifestement pas dans le pré; Harcelée par une médium, une famille harcelée boute le feu à la voiture d’un inconnu… 9 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Il a tout arraché avec son tracteur et tout désherbé chez son voisin: «Pas ses vaches dans mes potirons»

Entre cet agriculteur de Beauraing et ce couple de fermier venu de Flandre, l’amour n’est manifestement pas dans le pré. Le premier considère en effet qu’il bénéficiait d’un bail à ferme sur une parcelle que sa famille exploitait depuis de longues années. Parcelle sur laquelle il avait planté des potirons. Et lorsqu’il a vu que le couple y avait installé une clôture en juillet 2016, il a vu rouge

+LIRE LE COMPTE-RENDU

2. Le commerçant a tout perdu à cause d’un vol et s’est retrouvé SDF

«Ben, on est rentré, on a cambriolé et on est reparti», indique-t-il, face au président, avec une désinvolture qui dénote son peu d’embarras des lourdes répercussions rapportées par le gérant du magasin. Car ce vol a eu des conséquences dramatiques dans sa vie.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

Citation de la semaine: Ne me demandez pas d’arrêter la fumette. C’est non! Avec mon joint quotidien, je suis calme. Alors qu’avec l’alcool, je suis un vrai démon. J’ai eu trop d’emmerdes pour replonger dans la boisson. +LIRE LE COMPTE-RENDU

4. Harcelée par une médium, une famille harcelée boute le feu à la voiture d’un inconnu

C’est une histoire de médium, d’ex-amoureux et de famille qui a été déballée au tribunal. Une histoire qui s’est terminée par l’incendie d’une voiture. Une bien étrange histoire.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

5. Distribution de bons et cadeaux, vol de whisky et saucisses: la caissière de Ciney trop généreuse avec les clients?

Ce 18 avril-là, une caissière intérimaire de Ciney est priée de remettre son tablier. La direction la soupçonne d’avoir volé deux bouteilles de whisky japonais et deux colis de saucisses.

L’intéressée conteste: «mon intention n’était pas de les voler. J’avais d’ailleurs déjà payé le whisky et j’allais faire de même avec les saucisses. L’argent avait été déposé dans la caisse. Mais comme celle-ci se clôture automatiquement, la régularisation se fait le lendemain.»

Sauf qu’après enquête, la direction conclut que l’employée aurait «effectué de nombreuses manipulations de caisse, distribué des bons de 5€ à tout va, omis de pointer certains articles à des connaissances et distribué trop de paquets Panini». Soit un préjudice estimé après 10 mois à plus de 6 000€.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

6. Un couteau à huîtres, un pavé en pleine figure… tout ça pour 10€ et des clopes

Alors qu’il retire de l’argent à un distributeur, un homme est menacé par un couteau à huîtres. La victime va vouloir se défendre. La réplique ne se fait pas attendre. Elle reçoit un pavé en pleine figure.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

7. 118 000€ empochés en ayant vendu des «éco box» qui ne fonctionnent pas

En plus de se spécialiser dans la vente d’abonnements téléphoniques, le prévenu proposait des contrats chez des fournisseurs d’électricité. Un jour, il découvre un produit révolutionnaire, vendu en France, un «éco box», qui permet de réduire considérablement sa consommation d’électricité. Et alors que cette box ne lui coûte que 500€, il peut la revendre 10 000€ à ses clients en incluant l’installation. Un business qui pourrait s’avérer très lucratif et cet informaticien l’a bien compris. Il propose dès lors cet éco box à sa clientèle. Mais l’installation onéreuse de l’éco box n’a eu aucun effet sur les factures d’électricité.

+LIRE LE COMPTE-RENDU