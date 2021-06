Covid: Les Bruxellois de plus de 16 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous dès jeudi

Tous les Bruxellois âgés de 16 ans ou plus pourront se présenter sans rendez-vous dès jeudi prochain, le 1er juillet, pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans les dix centres de vaccination de la Région, a indiqué samedi la Commission communautaire commune (Cocom), qui gère la vaccination dans la capitale.

Le centre de vaccination du Heysel offre quant à lui la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous ces samedi et dimanche de 9h à 15h.

Cette possibilité s’élargira jeudi à tous les centres, selon la responsable de l’inspection sanitaire à Bruxelles, Inge Neven.

La Région bruxelloise espère atteindre les 70% d’adultes ayant reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus d’ici la mi-juillet, en ce début de période de vacances

«Nous voyons non seulement des jeunes venir se faire piquer, mais aussi des groupes d’âge plus élevés, comme des trentenaires et des quadragénaires. Pour ces groupes, il est visiblement plus facile de se faire vacciner sans rendez-vous», a ajouté Mme Neven.

Elle a rappelé qu’il était toutefois préférable de prendre un rendez-vous.

La Région bruxelloise est à la traîne en termes de vaccination par rapport à la Flandre et à la Wallonie. À Bruxelles, seuls 52% des plus de 18 ans ont reçu une première dose et 32% sont totalement vaccinés. Pour l’ensemble de la Belgique, ces chiffres sont respectivement de 72% et de 40%.