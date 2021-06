Sous le choc d’une attaque meurtrière, l’Allemagne enquête sur les motivations de l’agresseur

La police allemande tentait samedi d’en savoir plus sur les motivations d’un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques qui a tué trois personnes et blessé au moins cinq autres grièvement dans une brutale attaque au couteau la veille à Wurtzbourg, dans le sud de l’Allemagne.

Pauline CURTET avec Yannick PASQUET à Berlin

L’homme, présenté comme étant de nationalité somalienne et arrivé dans cette ville bavaroise en 2015, a pu être maîtrisé grâce à l’intervention de passants dont plusieurs responsables politiques, notamment les candidats aux élections de septembre, ont loué le courage civique.

La police et les autorités locales ont prévu une conférence de presse à 15h.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dit être «choqué» après cet «horrible acte de violence» au cours duquel l’agresseur a fait preuve «d’une extrême brutalité».

La coquette cité de 130 000 habitants s’est réveillée hébétée: des résidents venaient déposer des fleurs et des bougies sur les lieux de l’attaque, a constaté une journaliste de l’AFP. -

«Je suis triste et sous le choc, c’est pour cela que je suis venue ici aujourd’hui. C’est la moindre des choses que l’on puisse faire», témoignait une habitante, Franziska, venue avec un ami déposer des bougies. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dès vendredi soir, le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a annoncé que l’attaquant présumé, âgé de 24 ans, était connu depuis plusieurs mois pour des faits de violence et des troubles psychiatriques.

Il avait même été récemment interné en établissement psychiatrique, a-t-il précisé en se rendant sur place en soirée.

Le ministre conservateur a également évoqué un témoin affirmant que l’assaillant aurait crié «Allah Akbar» (Allah est le plus grand) en perpétrant l’attaque. AFP / ARMANDO BABANI

Brutalité

Selon les équipes de secours, le Somalien a fait preuve d’une «brutalité vraiment incroyable», a-t-il précisé.

Le parquet national anti-terroriste n’avait pas été saisi à ce stade. Et la police locale a indiqué que l’agresseur n’était pas connu jusqu’ici pour des convictions islamistes.

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) s’est toutefois saisi de l’affaire pour dénoncer «les meurtres islamistes au couteau en plein coeur de l’Allemagne», selon un tweet de son co-président, Jörg Meuthen.

L’AfD, qui a bâti une grande partie de son discours sur le rejet de l’islam et de l’immigration, a également vu dans cette attaque «une nouvelle preuve de l’échec de la politique migratoire d’(Angela) Merkel».

L’Allemagne a accueilli entre 2015 et 2016 plus d’un million de demandeurs d’asile, dont beaucoup fuyant les conflits en Syrie et en Irak.

La politique migratoire de la chancelière, qui quittera le pouvoir à l’issue des élections législatives prévues dans exactement trois mois, a servi de tremplin à l’extrême droite entrée en force à la chambre des députés en 2017.

Le candidat des conservateurs et possible successeur d’Angela Merkel à la chencellerie, Armin Laschet a, lui, fait part de son «grand respect» à l’égard «des courageux citoyens qui sont rapidement intervenus» pour stopper l’agresseur.

🔴 SUIVI - #Allemagne : Trois personnes ont été tuées et cinq ou six autres grièvement blessées ce Vendredi lors d’une attaque à #Wurtzbourg dans le sud de l’Allemagne, commise par un #migrant #Somalien de 24 ans armé d’un couteau, ont annoncé les autorités locales. #terrorisme pic.twitter.com/dcRsLlIX1m — FranceNews24 (@FranceNews24) June 25, 2021

«Citoyens courageux»

La candidate des Verts, Annalena Baerbock, a elle aussi adressé «un grand merci» aux équipes de secours et «aux citoyens courageux» qui se sont interposés.

Joachim Herrmann a indiqué que le Somalien était installé depuis 2015 dans la ville mais aucune précision n’a été donnée sur une éventuelle demande d’asile.

Il vivait depuis quelque temps dans un foyer pour sans domicile fixe, selon l’agence dpa.

L’attaque a débuté en fin d’après-midi dans un grand magasin Woolworth du centre-ville.

Selon le quotidien Bild, l’homme a dérobé un couteau avant de s’attaquer au hasard à plusieurs personnes dans l’enceinte du magasin, tuant trois d’entre elles avant de continuer dans une caisse d’épargne toute proche et d’en blesser d’autres.

Des vidéos amateurs diffusées dès vendredi soir sur les réseaux sociaux montraient des scènes d’une grande violence.

L’agresseur, pieds nus et portant un masque de protection, titubait, long couteau en main, dans la rue alors que des passants tentaient de le stopper en se saisissant de chaises des terrasses de café et de bâtons. L’homme a finalement été arrêté par la police qui lui a tiré une balle dans une cuisse.

En 2016, une précédente une attaque à la hache par un demandeur d’asile afghan s’était déroulée dans un train, dans cette même ville de Wurtzbourg, faisant cinq blessés. L’attaque avait été revendiquée par l’organisation Etat islamique (EI).