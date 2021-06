Festivals, course, expos… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

FESTIVALS

Grez-Doiceau

Green Corner Festival À Néthen Après un an d’absence, l’équipe du Green Corner Festival reprend du service et annonce que son édition 2021 aura bel et bien lieu. Cet éco-festival familial dont l’objectif est d’offrir un espace convivial pour petits et grands s’installe ce samedi 26 juin, de 14 h à 23 h, à Néthen pour une journée écoresponsable et amusante. Participation: 13,5€ pour les adultes (dont 60% du prix en tickets boissons); gratuit pour les moins de 12 ans.

Rue de Pécrot, 1390 Néthen. www.weezevent.com

VILLERS-LA-VILLE

«Carrément Bières» à l’abbaye Pour cette édition 2021 du festival, l’abbaye s’adapte à la situation sanitaire et programme une série de visites guidées de sa micro-brasserie ces 26 et 27 juin. Les deux jours, à 11 h, 14 h et 16 h, visites d’environ 30 minutes avec possibilité de déguster une ou plusieurs des 12 bières proposées au Bistro de l’Abbaye. Participation: 8€. Réservation indispensable.

villers.be/fr/carrement-bieres-edition-limitee

COURSE & PROMENADE

Ottignies-LLN

Balade musicale nocturne au Bois des Rêves Ce samedi 26 juin, à 20 h, le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve propose un «concert balade» au départ de la cafétéria du Bois des Rêves. Durée: environ 2 heures 30. Participation: 8€. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne du Pôle culturel. Allée du Bois des Rêves, 1.

delphine.lesceux@poleculturel.be

www.poleculturel.be

Mont-Saint-Guibert

Run&Bike des Coquelicots Courir et faire du vélo par équipe de deux pour la bonne cause, c’est le programme de la Fondation «La Vie-là», maison de soutien et de ressourcement des personnes atteintes de cancer, ce dimanche 27 juin à Mont-Saint-Guibert. Trois parcours sont proposés au départ du Centre sportif Jean Moisse: 600 m (enfants), 6 km (familles et adultes), 12 km (course champêtre). Inscription préalable indispensable. Rue des Hayeffes, 27A. Téléphone: 0499 62 29 81.

runbikecoquelicots.wordpress.com/

CIRQUE & ARTS DE LA RUE

Ramillies

Scène de villages La tournée «Scène de villages» fait étape à Ramillies-village. Théâtre, spectacles, concerts et autres animations en tout genre sont au programme de cette 3e étape. Samedi 26 juin à partir de 14 h. Programme complet sur le site du Centre culturel du Brabant wallon. Gratuit mais inscription indispensable. Rue du Wayaux.

www.ccbw.be

EXPOSITIONS

Jodoigne

«Le Jardin enchanté» à Saint-Jean-Geest Pour son 10e anniversaire, l’exposition internationale d’art «Le Jardin Enchanté» met les petits plats dans les grands. Du 25 juin au 26 septembre, plus de 60 sculpteurs de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Indonésie, des Pays-Bas et de Norvège présentent des œuvres en bois, en bronze, en céramique, en composite, en métal, en pierre ou en verre. Entrée: 8€; 6€ pour les personnes d’un groupe de plus de 10 personnes; gratuit pour les moins de 12 ans. Rue du Tilleul, 22. Téléphone: 0493 62 85 40.

www.the-enchanted-garden.info

Louvain-la-Neuve

«Capter le jeu: portraits au féminin» En collaboration avec le Digital Lab, le photographe liégeois Tom Smithfield Watts présente, sous un jour inédit, une vingtaine de portraits d’héroïnes de jeux vidéo connues de ces dernières années. Du 30 juin au 1er septembre. Du mardi au samedi de 12 h à 17 h. PointCulture, place Galilée, 9.

www.pointculture.be

Waterloo

Exposition «Insomnies» et atelier de dessins brodés L’art comme moyen de décrire cet étrange tapage nocturne qu’est l’insomnie, voilà le projet de Gwen Dewolf et de l’exposition présentée à l’Espace Bernier. Du vendredi 25 juin au dimanche 11 juillet. Entrée gratuite. Les mercredis 30 juin et 7 juillet, de 14 h à 18 h, Gwen Dewolf dirigera un atelier de dessins brodés. Participation: 2€. Rue François Libert, 26.

www.centre-culturel-waterloo.be