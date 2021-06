Tour de France | Alexandre Vinokourov regrette sa mise à l’écart: «Une décision d’autres personnes»

Alexandre Vinokourov a réagi vendredi à la décision d’Astana de l’écarter du poste de directeur sportif. L’ancien champion olympique occupera une autre fonction dans l’équipe, mais ne peut cacher sa déception de ne pas être au départ du Tour de France, samedi à Brest.

«La course cycliste la plus prestigieuse au monde, le Tour de France, débute demain», a écrit Vinokourov sur Instagram. «C’est une course spéciale pour toutes les personnes impliquées dans le cyclisme. Mais, malheureusement, je ne pourrai pas être près de mon équipe au départ à Brest demain. D’autres personnes en ont décidé ainsi.»

«Mais en tant que coureur professionnel, puis en tant que directeur sportif, je me suis habitué à ne pas reculer et à ne pas abandonner», a ajouté Vinokourov. «C’est ainsi que j’ai remporté de nombreuses victoires pour la gloire du Kazakhstan, c’est ainsi que je suis devenu champion olympique. Je souhaite sincèrement beaucoup de chance et de victoires aux coureurs et au staff de notre équipe.»

Alexandre Vinokourov avait été à l’origine de la fondation de l’équipe Astana en 2006. Il en était devenu le manager après sa carrière de coureur, mais ses prérogatives avaient été réduites cette saison avec l’arrivée du co-sponsor canadien Premier Tech et d’une nouvelle équipe dirigeante menée par Yana Seel, une directrice générale kazakhe installée en Belgique.

L’Italien Giuseppe Martinelli a repris les fonctions sportives de Vinokourov et sera assisté par le Canadien Steve Bauer.