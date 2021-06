Racing Genk trasnfère le milieu de terrain Carel Eiting

Le Racing Genk a annoncé vendredi la signature du milieu de terrain néerlandais Carel Eiting, 23 ans.

Le natif d’Amsterdam arrivera le 1er juillet en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il a signé dans le Limbourg un contrat de quatre saisons, jusqu’à l’été 2025.

Le milieu de terrain gaucher a intégré le centre de formation de l’Ajax dès l’âge de neuf ans et a fait ses débuts dans l’équipe première à 18 ans. Il a remporté le doublé avec les Ajacides et a également joué la Ligue des Champions ainsi que l’Europa League. La saison dernière, il était parti en prêt à Huddersifeld, en deuxième division anglaise. Il avait marqué trois buts et fait trois assists en 23 rencontres. Carel Eiting a aussi souvent été dans les sélections nationales de jeunes avant d’être réservistes chez les Espoirs.

Le Néerlandais est déjà le quatrième transfert du Racing Genk. Les premeirs arrivés étaient Mujaid Sadick (Deportivo) et Simen Junkleröd, de l’Antwerp. Vendredi, les Genkois avaient également annoncé l’arrivée du jeune Tanzanien Kelvin John (Brokke Haase FA).