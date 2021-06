Le parlement bruxellois veut augmenter chances de trouver du travail à la sortie de prison

Le Parlement bruxellois a adopté vendredi à l’unanimité une résolution visant à augmenter les possibilités de trouver du travail pour les personnes ayant un casier judiciaire. Seize députés se sont abstenus.

Ce texte adopté à l’initiative de Fouad Ahidar (One.brussels - Vooruit) plaide pour la suppression, sous réserve de certaines conditions d’emploi, de l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge dans les institutions publiques bruxelloises.

Selon des chiffres récents, près de 3 millions de Belges ont un casier judiciaire.

Pour de nombreux Bruxellois(es), la détention d’un casier judiciaire représente est un obstacle à la réintégration dans la société. Selon M. Ahidar, certaines condamnations concernent des infractions mineures telles que des retards de paiement ou d’autres petits larcins.

Lorsqu’on demande un extrait de votre casier judiciaire à la commune, celui-ci mentionne toutes les condamnations, en ce compris, les condamnations correctionnelles, pour amende au-delà de 25 euros ou un emprisonnement au-delà de 7 jours. Les peines de police s’y retrouvent également, mais elles bénéficient d’un effacement automatique après 3 ans.

Toujours d’après Fouad Ahidar, les pouvoirs publics sont à juste titre prudents et ne veulent pas prendre de risques pour certaines professions. Mais il n’y a actuellement pas de politique cohérente en matière de recrutement de personnes ayant un casier judiciaire. Chaque service public a une réglementation différente.

«Pour donner une seconde chance, mais aussi par souci de précaution, un gouvernement devrait y accorder beaucoup plus d’attention et avoir une politique beaucoup plus claire», a commenté le député socialiste flamand.

La plupart des services publics demandent un extrait de casier judiciaire, mais n’ont pas de directives sur la manière de procéder. Il appartient à chaque recruteur de déterminer si une personne ayant un casier judiciaire remplit les conditions requises pour un emploi dans l’administration publique. Certains services gouvernementaux, tels que Visit Brussels ou Iristeam, ne demandent jamais d’extrait du casier judiciaire. La COCOM refuse systématiquement d’engager des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire.

Le texte de la résolution invite le gouvernement bruxellois à développer une politique claire et cohérente pour les personnes ayant un casier judiciaire, pour pouvoir leur offrir des opportunités, mais aussi par mesure de précaution, certaines condamnations n’étant pas compatibles avec certaines fonctions.