L’humanoïde ne fait pas l’humanité

L’annonce de l’arrivée d’un robot au sein d’une pharmacie de la région a suscité de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Et même si, à la lecture des articles consacrés à Docky – mais encore faut-il les lire – on comprend bien que la volonté des promoteurs de cette initiative ne vise pas à remplacer du personnel mais, bien au contraire, de donner à ce dernier l’occasion de dégager davantage de temps pour la clientèle, force est de constater que de nombreux intervenants voient plutôt d’un mauvais œil le fait d’être accueillis par un humanoïde, aussi sympathique soit-il. Certes, l’on sait que, quel que soit le sujet évoqué, les avis négatifs circulent plus volontiers sur les réseaux que les positifs, mais, dans le cas d’espèce, on frise l’unanimité quand il s’agit de dire qu’aucune machine, aussi sophistiquée soit elle, ne sera jamais capable de faire preuve d’empathie et de convivialité comme le ferait un être en chair et en os (même s’il y a des exceptions…).

En définitive, si c’est effectivement ce sentiment qui motive les commentaires négatifs, c’est plutôt rassurant…